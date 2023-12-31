Общество

Кабмин РФ направил 498,96 млн рублей на доработку самолета Ил-114

Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) получит 498,96 млн рублей на доработку самолета Ил-114 в качестве взноса РФ в уставной капитал предприятия. Распоряжение об этом подписал председатель российского правительства Михаил Мишустин.

«Предоставить в 2024 году из федерального бюджета публичному акционерному обществу "Объединенная авиастроительная корпорация" <...> в качестве взноса Российской Федерации в уставный капитал акционерного общества <…> в целях финансирования затрат по доработке самолета Ил-114 <…> бюджетные инвестиции в размере 498 960 тыс. рублей», — сказано в документе.

Там отмечается также, что обеспечить мероприятия, связанные с финансированием, поручено Минпромторгу РФ и Росимуществу, пишут «Известия».

Результатом выделения бюджетных средств должны стать свидетельства о годности комплектующих изделий в отношении не менее трех модернизируемых систем самолета Ил-114-300 до конца 2025 года.

Ил-114-300 — российский турбовинтовой ближнемагистральный пассажирский самолет. Может эксплуатироваться с небольших аэродромов, имеющих как бетонированные, так и грунтовые покрытия взлетно-посадочных полос. Является модернизированной версией турбовинтового самолета Ил-114.