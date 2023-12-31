Общество

В России увеличили минимальные зарплаты

С 1 января 2024 года минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в России увеличился на 18,5 процента. Соответствующий закон размещен на портале официального опубликования правовых актов.

С начала года минимальные зарплаты выросли до 19 242 рублей. Прибавка составит порядка трех тысяч рублей — как отмечается, мера приведет к увеличению доходов около 4,8 миллиона работников, передает «Лента.ру».

МРОТ — нижняя граница официальной заработной платы за месяц, которую работодатели обязаны выплачивать сотруднику на полной ставке. Этот показатель указан до вычета НДФЛ и других удержаний. Платить меньше указанного МРОТ можно лишь сотрудникам, которые работают неполный рабочий день или по совместительству.

МРОТ влияет не только на зарплаты, но и социальные пособия: пособия по беременности и родам, по уходу за детьми, больничные листы и прочие выплаты. Кроме того, он используется в расчетах командировочных, отпускных и других выплат. Поэтому с 1 января в России также вырастут пособия по нетрудоспособности и по безработице.