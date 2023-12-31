Общество

Страховые пенсии увеличены в РФ

В России с 1 января 2024 года выросли страховые пенсии. Законы об индексации выплат опубликованы в системе обеспечения законодательной деятельности.

Согласно документу, размер стоимости одного пенсионного коэффициента вырастет со 129,5 рублей до 133,1 рублей.

До этого Социальный фонд России обнародовал график доставки пенсий на карты в январе 2024 года, чтобы получатели выплат могли спланировать свой бюджет, передает «Газета.ру».

Тем, кто традиционно получают пенсии на карты 8-9-го числа каждого месяца, выплата осуществлена досрочно 28-29 декабря. Остальным получателям пенсий на банковские карты выплата поступит по стандартному графику в январе 2024 года.