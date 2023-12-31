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Новогоднее обращение Путина заняло меньше четырех минут

Новогоднее поздравление президента РФ Владимира Путина в 2023 году длилось 3 минуты 45 секунд. Первыми его увидели жители Камчатки и Чукотки, где уже наступил Новый год (разница во времени с Москвой - плюс девять часов).

Выступление президента на фоне Кремля - традиционный формат для новогодних обращений. Были и исключения. В прошлом году глава государства выступал из штаба Южного военного округа в Ростове-на-Дону в окружении участников СВО. А 31 декабря 2013 года Путин обращался к россиянам из Хабаровска, где он встретился с пострадавшими от наводнения (в ту ночь жители Камчатки успели увидеть поздравление, записанное заранее в Кремле, а на все остальные часовые пояса уже было показано хабаровское обращение главы государства), пишет ТАСС.

Длительность новогоднего телеобращения президента год от года варьируется. Рекордным стал 2022 год, когда речь главы государства в штабе ЮВО длилась около девяти минут. Предыдущие новогодние обращения Путина - в 2021 и 2020 годах - также ставили рекорды продолжительности. Они длились 6 минут 22 секунды и 6 минут соответственно. До этого самым продолжительным - более четырех с половиной минут - было новогоднее поздравление, с которым Путин выступил 31 декабря 2013 года в Хабаровске. В остальные годы и Путин, и Дмитрий Медведев, занимавший пост президента в 2008-2012 годах, были более кратки в своих новогодних напутствиях. Самым коротким было поздравление россиян с 2006 годом, по времени оно заняло чуть больше двух минут.

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Рекорд же по хронометражу новогоднего обращения остается за первым президентом России Борисом Ельциным. 31 декабря 1999 года, объявляя об уходе в отставку, он выступал больше 10 минут. Путин в 1999 году тоже выступил с небольшим новогодним обращением в только что полученном статусе и. о. президента, и это был единственный раз, когда он записал такую речь, сидя за столом. Со следующего года и до сих пор глава государства всегда стоя поздравляет граждан России с Новым годом.