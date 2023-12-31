Общество

До -23 градусов без осадков прогнозируют в Псковской области 2 января

Переменная облачность ожидается на территории Псковской области 2 января. Как сообщили в Псковском гидрометцентре, в регионе не будет осадков, на дорогах прогнозируется гололедица.

Будет дуть ветер восточных и северо-восточных направлений со скоростью от 5 до 10 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью будет находиться в диапазоне от -18 до -23 градусов, днем от -14 до -19 градусов.

Атмосферное давление будет высоким.

Ранее сообщалось, что аномально холодная погода ожидается на территории Псковской области 2-6 января.