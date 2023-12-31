Общество

Терапевт предупредил о противопоказаниях для посещения бани

Банные процедуры имеют омолаживающий эффект, улучшают кровообращение и лимфодренаж, отметил врач-терапевт Андрей Звонков. Но при всех своих плюсах посещение парилки имеет противопоказания, добавил врач. Прежде всего это касается людей с болезнями сердца.

«В бане идет стимуляция кровообращения, и естественно, что есть противопоказания для людей, страдающих различными заболеваниями сердечно-сосудистой системы. Здесь не полный отвод, но очень важно соблюсти чувство меры. Если человек болен, я думаю, ему хватит ума, чтобы не провоцировать свое сердце на слишком большие нагрузки. А когда человек парится, сердце переживает такие нагрузки. В парной очень сильно увеличивается частота сердечного ритма», – сказал Андрей Звонков в интервью радио Sputnik.

В баню лучше не ходить людям с кожными болезнями, продолжил терапевт.

«Людям с различными кожными заболеваниями тоже не рекомендуется. Если есть псориаз, склеродермия, волчанка, пузырчатка – однозначно нет. Баня будет провоцировать обострение этих заболеваний», – пояснил Андрей Звонков.

Кроме того, крайне вредно совмещать посещение бани с употреблением алкоголя, уверен врач.

«Сердце пьяного человека уже нагружено. При распаде спирта выделяется огромное количество энергии, и ее надо куда-то деть, от нее надо избавиться, она лишняя. Чтобы алкоголь "сжечь", сердцу приходится очень много работать. То есть вы тяпнули стопку водки, сердце работает, а вы еще и в баню пошли, то есть вы ему (сердцу, – ред.) говорите: давай сейчас мы тебе еще температуры добавим, еще жары. Это опасно, пьяному человеку в парную лучше не заходить», – подчеркнул Андрей Звонков.

По его словам, экспериментировать с нырянием после парной в сугробы тоже рискованно, это может привести к остановке сердца.

«Чего бы я не рекомендовал делать нетренированному человеку, это нырять в сугроб или в холодную воду сразу, просто так, с разбегу. Так можно рефлекторно получить остановку сердца. К таким вещам надо приучать организм аккуратно и постепенно», – заключил Андрей Звонков.