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Общество

Упомянутого в псковских летописях зверя сфотографировал в Сороти сотрудник Пушкинского заповедника

02.01.2024 09:20|ПсковКомментариев: 0

Весьма дружелюбного бобра около мемориальной усадьбы «Тригорское» в составе Государственного Пушкинского заповедника сфотографировал сотрудник музея, фотограф-любитель Алексей Михайлов. «Некоторое время бобр присматривался ко мне, а потом решил попозировать», — рассказал Алексей Михайлович. Серию снимков удачливый фотоохотник опубликовал на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: Алексей Михайлов, сотрудник музея-заповедника «Михайловское»

В «Михайловском» напомнили, что Пушкин в своих произведениях упоминает этого симпатичного обитателя заповедных земель. И не только в качестве бобрового воротника Евгения Онегина, который «морозной пылью серебрится», но и, например, как действующее лицо неоконченной «Сказки о медведихе»: «Приходил тут бобр, торговый гость, / У него-то, бобра, жирный хвост».

В музее также рассказали, что в своей книге «Животный мир Пушкинского заповедника» («Михайловская пушкиниана», вып. 55, Псков, 2012) псковский биолог, исследователь и педагог Всеволод Курбатов посвящает бобрам отдельную главу. Здесь можно найти множество интересных подробностей о жизни и нравах этих животных. Так, в частности, он пишет, что территории бобров — «…берега медленно текущих рек, вроде нашей Сороти, или старицы, то есть русла речек, решивших обновить свои направления… Обязательное условие: по берегам должна быть древесно-кустарниковая растительность — мягкие лиственные породы или водные и прибрежные травы…». Всеволод Курбатов также сообщает, что «… в писцовых книгах 1585—1587 годов указывается, что на реке Великой были «бобровые гоны». Последнее упоминание о бобрах в псковских летописях относится к первой половине XVIII века. Позднее ценный пушной зверь был полностью истреблён. Реаклиматизация бобра в нашей области началась в начале 1950-х годов… <…> В начале 70-х годов бобр успешно реаклиматизировался и прочно вошёл в состав местной фауны». А перечисляя типы сооружений, которые возводят бобры (норы, хатки, полухатки, плотины, проч.), Всеволод Курбатов отмечает, что «…роль архитектора по большей части выполняет самка. Самец же выступает в роли рабочего и доставляет материал».

В музее-заповеднике особо отметили, что книгу «Животный мир Пушкинского заповедника» можно найти и свободно прочесть или скачать на официальном сайте учреждения, в разделе «Специалистам → Библиотека → Михайловская пушкиниана». Добавим, что эта научно-популярная серия выходит в свет силами музея-заповедника с 1996 года и включает в себя книги, с самых разных сторон раскрывающие так называемый «мир Пушкина».

Теги: #Пушкинские Горы #природа #бобер
Источник: Псковская Лента Новостей
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