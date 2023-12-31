Общество

Какая разминка поможет избежать травм при занятиях спортом зимой, объяснил врач

Катание на коньках, лыжах, сноуборде, санках и ватрушках в новогодние праздники поможет укрепить здоровье, если соблюдать определенные меры предосторожности, отметил реабилитолог, специалист по механотерапии, основатель и руководитель Центра механотерапии им. Густава Цандера Владимир Бондаренко. В частности, нужно правильно выбирать одежду, чтобы избежать переохлаждения, уточнил он.

«Самый полезный и безопасный вид спорта – беговые лыжи. Как и во всех видах спорта, здесь главное – подбирать правильную одежду, чтобы не вспотеть и не получить простуду. Следующий вид спорта – это коньки. Каждый прокат (коньков, – ред.) придерживается регламента 40-50 минут для катания, который безопасен даже при 9-15 градусах мороза. Практически все конькобежные стадионы оборудованы хорошими раздевалками, где можно попить чай, согреться»", – сказал Владимир Бондаренко в интервью радио Sputnik.

По его словам, избежать травм при занятиях зимними видами спорта может помочь разминка.

«Зимние виды спорта связаны с большой скоростью, и если мы падаем на лед, на жесткий снег, мы будем получать как минимум синяки, ушибы. Поэтому нужно быть очень аккуратными. Обязательно перед занятиями спортом нужно разогреть мышцы, а главное, их нужно растянуть. Мышцы бедра, голени, таза и поясницы – это те стабилизаторы, которые будут удерживать нас на движущейся опоре, такой как лыжи, коньки, сноуборд. Нужно выделить время на упражнения для колен, потому что чаще всего при занятиях зимними видами спорта травмируется коленный сустав», – предупредил Владимир Бондаренко.

Любителям горнолыжного спорта не стоит отказываться от услуг инструкторов, добавил эксперт.

«Если мы выходим на горнолыжный склон, естественно, нам нужно понимать, что это экстремальный вид спорта. И если ты новичок, ты должен научиться немножко: пусть инструктор покажет тебе простые способы торможения, поворотов и так далее. Даже очень продвинутые люди, которые катаются не один десяток лет, все равно берут инструктора, когда приезжают, чтобы восстановить навыки, посмотреть на снег, на трассу. Любой человек может получить травму по неосторожности», – заключил Владимир Бондаренко.