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Общество

Среди погибших при обстреле Белгорода есть уроженец Псковской области

02.01.2024 17:20|Псков

Среди погибших при обстреле Белгорода есть уроженец Псковской области. Это 22-летний Михаил Иванкив.

По данным Telegram-канала Shot, десять лет назад семья переехала из Пскова в Белгород. Во время случившегося молодой человек находился в центре города, покупал новогодние подарки. Он получил тяжёлые ранения, его отправили в реанимацию, но врачам не удалось его спасти. Напомним, 30 декабря Белгород подвергся ракетной атаке со стороны ВСУ.

Обстрел Белгорода произошел днем 30 декабря. По последней информации МЧС, в результате ударов по центру города погибли 20 взрослых и пять детей.

Источник: Псковская Лента Новостей
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