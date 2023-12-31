Общество

Среди погибших при обстреле Белгорода есть уроженец Псковской области

Среди погибших при обстреле Белгорода есть уроженец Псковской области. Это 22-летний Михаил Иванкив.

По данным Telegram-канала Shot, десять лет назад семья переехала из Пскова в Белгород. Во время случившегося молодой человек находился в центре города, покупал новогодние подарки. Он получил тяжёлые ранения, его отправили в реанимацию, но врачам не удалось его спасти. Напомним, 30 декабря Белгород подвергся ракетной атаке со стороны ВСУ.

Обстрел Белгорода произошел днем 30 декабря. По последней информации МЧС, в результате ударов по центру города погибли 20 взрослых и пять детей.