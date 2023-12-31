Общество

В России вступят в силу новые правила получения вида на жительство

Высококвалифицированным иностранным специалистам с 7 января 2024 года смогут получить бессрочный вид на жительство в России.

«Вид на жительство выдается без ограничения срока действия высококвалифицированному специалисту, осуществляющему не менее двух лет трудовую деятельность в РФ в этом качестве, и членам его семьи при условии, что данный высококвалифицированный специалист и члены его семьи проживают в России», — говорится в документе.

Соответствующие изменения внесены в федеральный закон «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации», пишет «Прайм».