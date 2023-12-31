Общество

Россиян предупредили об активизации мошенников в праздничные дни

Активность мошенников в новогодние праздники возрастает, а одной из самых популярных схем является рассылка фишинговых писем с рекламными предложениями или уведомлениями от якобы надежных источников: известных брендов, банков или госструктур, рассказал директор по информационным технологиям «EdgeЦентр» Сергей Липов.

«В период праздников интенсивность мошеннической активности значительно возрастает. Одной из наиболее популярных схем является фишинговая рассылка - это когда злоумышленники отправляют письма, например, с рекламными предложениями или уведомлениями будто от надежных источников. Они создают письма, имитирующие официальную переписку с известными брендами, банками или даже государственными структурами»", - сказал Липов РИА Новости.

Основная цель мошенников - кража данных, в том числе логинов, паролей и информации о финансах. Для этого они применяют разные методы, в том числе отправляют письма с предложением купить билеты на новогодние елки или в театр по сниженным ценам. Ссылка, которая указана в таком сообщении, как правило, ведет на фейковый сайт, имитирующий настоящий.

В фишинговых письмах могут быть указаны все логотипы и даже подписи, похожие на оригинальные. Обычно в подобных рассылках сообщается о «срочных» проблемах, которые требуют внимания пользователя здесь и сейчас, или об «ограниченных» специальных предложениях.

Эксперт заметил, что недавно мошенники запустили массовую рассылку, воспользовавшись тем, что Большой театр возобновил продажу билетов на спектакль «Щелкунчик». Они создали фишинговую страницу, чтобы красть личные данные пользователей, которые те вводили. Примечательно, что адрес веб-сайта, созданного мошенниками, отличался от настоящего лишь одной буквой - слово bolshoi на фейковой странице было написано как bolshoy.

Сергей Липов советует внимательно и критично относиться к любой информации из электронных писем. Чтобы снизить риск фишинговых атак, следует игнорировать незнакомых отправителей, не открывать ссылки, указанные в письмах, и не верить слишком выгодным условиям в них. Важно убедиться в достоверности адреса сайта в браузере, а для большей надежности - установить антивирусную программу.