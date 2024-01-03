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О серьезном влиянии выпитого во время банных процедур кофе рассказал кардиолог

О влиянии кофе и чая, употребленных во время банных процедур, рассказал кардиолог, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин.

«Во время банных процедур ни в коем случае нельзя пить крепкий чай или кофе, они тонизируют, что оказывает и без того достаточно серьезное влияние на сосуды. Кроме того, во время бани организм и так обезвожен, а эти напитки тоже оказывают обезвоживающее влияние. Употреблять их можно минимум спустя час после того, как вы попарились», - цитирует его ТАСС.

Кондрахин рассказал, что во время бани лучше пить минеральную воду, обычную питьевую, а также воду с лимоном.

Кардиолог добавил, что если кому-то не хочется просто воду пить, то можно выбрать квас, морс, компот или безалкогольный настой.

Кроме того, врач порекомендовал неподготовленным людям после бани отказаться от прыжков в снег, ледяную воду и просто выходу на улицу в сильный мороз, потому что это может повлечь серьезные последствия для организма.

«Резкий перепад температур для организма - это огромный стресс. Самое страшное, самое непредсказуемое - это систолия. Такое встречается иногда, когда на фоне резкого выброса адреналина сердце замирает. Второй опасностью является возможный инфаркт», - отметил он. Кроме того, если человек окунается в ледяную воду, то может развиться инсульт, подчеркнул специалист.