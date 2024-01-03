Общество

Сообщения о скором «сенсационном заявлении» президента Песков назвал фейком

Публикации Telegram-каналов о якобы готовящемся сенсационном заявлении президента Владимира Путина «по мировой безопасности» не соответствуют действительности, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Нет. Это фейк», — цитируют пресс-секретаря главы государства РИА Новости.

Речь идет о посте, опубликованном накануне вечером в Telegram-канале «Политджойстик» за подписью Марата Баширова. Там говорилось, что «завтра или послезавтра» Путин может сделать сенсационное заявление по вопросам мировой безопасности и, в частности, по украинскому кейсу. Причем уточнялось, что это будет не ультиматум, «но жесткое по своим параметрам» заявление.