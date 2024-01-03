Общество

Изменения в упражнения при сдаче экзамена на права для мотоциклистов предложило внести МВД

МВД России предлагает с 1 апреля на экзамене на получение прав для управления мотоциклом отказаться от упражнения «Парковка транспортного средства и выезд с парковочного места», заменив его контролем за навыками езды по колее. Это следует из проекта приказа ведомства.

Согласно проекту приказа, в упражнениях для проведения экзамена на право управления мотоциклами (категория А, М и А1) от первого испытания - «Парковка транспортного средства и выезд с парковочного места» - предлагается отказаться. Оно предусматривает заезд на парковочное место, а потом от кандидата в водители требовалось вручную откатить мотоцикл в расположенный рядом так называемый бокс, пишет ТАСС.

Вместо этого МВД предлагает закрепить упражнение «Колейная доска». При выполнении упражнения кандидат в водители должен осуществить движение по «колейной доске», не наезжая колесом на контрольные линии и не касаясь ногой поверхности площадки, а затем остановиться перед линией «Стоп», включив нейтральную передачу. Такое упражнение до 2016 года предусматривалось в практическом экзамене на право управления мотоциклом, но потом было исключено.

Планируется, что новый административный регламент МВД России по проведению экзаменов на права и выдаче водительских удостоверений вступит в силу с 1 апреля.