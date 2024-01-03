Общество

Умер звезда КВН Станислав Агафонов

Автор и художественный руководитель нескольких команд КВН, финалист телешоу «Comedy Баттл» Станислав Агафонов умер на 41-ом году жизни, сообщил народный артист России и директор Большого Московского цирка на проспекте Вернадского Эдгард Запашный в своем Telegram-канале.

«Умер Станислав Агафонов. Один из самых титулованных авторов и художественных руководителей сразу нескольких команд КВН , в том числе "Сборная Большого Московского цирка», — говорится в публикации.

Как отметил Запашный, со Станиславом Агафоновым всегда было приятно работать.

Причина смерти не уточняется.

Агафонов родился в Братске 1 марта 1983 года. Выступал в Высшей лиге КВН в составе команды «Байкал». В 2018 году стал чемпионом Высшей лиги КВН вместе с команды «Раисы», в которой он был художественным руководителем.