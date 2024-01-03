Общество

В Госдуме предложили проводить уроки физкультуры на катках

В Госдуме обратились к председателю правительства Михаилу Мишустину с просьбой рассмотреть возможность создания условий для проведения уроков физкультуры на открытых и крытых ледовых катках с бесплатным посещение для школьников, с такой инициативой выступила член комитета ГД по просвещению Анна Скрозникова («Новые люди»), соответствующий документ имеется в распоряжении РИА Новости.

«В связи с вышеизложенным, прошу Вас дать поручение соответствующим федеральным и региональным органам исполнительной власти рассмотреть возможность создания условий по проведению уроков физкультуры на находящихся в территориальной близости от школы катках, обеспечив бесплатное посещение школьниками открытых и крытых ледовых катков», - следует из текста письма.

По словам Скрозниковой, ещё в 2015 году Минобрнауки РФ направило в субъекты РФ в качестве рекомендаций для уроков физкультуры в школах, техникумах и ВУЗах общеобразовательные программы по развитию таких видов спорта, как фигурное катание, легкая атлетика и настольный теннис. Кроме того, отмечает автор, благодаря введению третьего часа физической культуры в общеобразовательных школах появилась возможность для новых форм проведения уроков физической культуры, а ответственность за практическую реализацию новых программ и заключение договоров с оборудованными для занятий площадками должны были нести правительства регионов.

«Как показывает практика, руководство школ, принимая решение о переходе на новые программы по физкультуре, столкнулось с рядом трудностей, в том числе: оборудованные катки при школах не отвечают требованиям безопасности, не все родители могут приобретать коньки или оплачивать посещение платных катков и так далее», - указала Скрозникова в письме.

Между тем, пояснила депутат, катание на коньках становится все более популярным среди школьников и молодежи: доступность спортивного инвентаря дает возможность использовать его на уроках физической культуры. По ее мнению, оно имеет преимущества перед занятиями физкультурой по классической схеме - это благоприятные изменения в развитии органов дыхания и дыхательной мускулатуры и совершенствование функции равновесия у детей. Скрозникова также отметила, что по мнению многих экспертов к занятиям по физкультуре в классическом понимании дети не проявляют особого интереса, школьники их постоянно прогуливают, выдумывая различные причины и отговорки, при этом учителя считают, что посещения катка не требуют долгих сборов и оказывают, помимо удовольствия, большое гигиеническое влияние: еженедельно в течение двух уроков можно успеть «побывать на катке, провентилировать легкие и освежиться движением на воздухе».