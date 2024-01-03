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Общество

Правовой центр предложил ввести солидарную ответственность за недобросовестную информацию

04.01.2024 13:35|ПсковКомментариев: 0

Институт законодательства и сравнительного правоведения при правительстве РФ выработал предложения для защиты прав пользователей и предпринимателей, среди которых - введение солидарной ответственности для владельцев цифровых ресурсов за продвижение недобросовестной и ложной информации. Об этом на встрече с премьер-министром Михаилом Мишустиным сообщила директор института Талия Хабриева.

«Есть и очень сложные юридические вопросы, - сказала она. - Это касается защиты и бизнесменов, и рядовых пользователей цифровой сети». По ее словам, «сейчас набирает силу неприемлемое цифровое кодирование поведения пользователей», при этом прежние запреты не работают.

Хабриева отметила, что нужны новые нормы. «У нас есть предложение в этой части, чтобы защитить права пользователей и предпринимателей, которые используют цифровые платформы: ввести солидарную ответственность для владельцев цифровых ресурсов за продвижение этой недобросовестной, а иногда даже заведомо ложной информации, ее тиражирование и доведение до пользователей», - сказала она.

«Есть еще и предложение по механизму взыскания на цифровое имущество. Это тоже новое», - добавила директор института.

Институт законодательства и сравнительного правоведения при правительстве Российской Федерации является старейшим многопрофильным центром правовой науки, который выполняет широкий круг теоретических и научно-прикладных работ. Созданный почти 100 лет назад, он подтверждает свой авторитет научными достижениями, вкладом в совершенствование отечественного законодательства, пишет ТАСС.

В соответствии с уставом на институт возложено участие в подготовке планов законопроектной деятельности правительства РФ и в разработке проектов федеральных законов; проведение научной правовой экспертизы концепций и проектов федеральных законов, а также иных нормативных правовых актов, находящихся на рассмотрении в правительстве России. Осуществляя научно-правовое обеспечение деятельности правительства и других высших органов государственной власти, институт ежегодно готовит более двух тысяч экспертных заключений и аналитических материалов и обрабатывает в рамках научно-правового обеспечения свыше четырех тысяч обращений, запросов и поручений правительства, администрации президента, высших государственных органов, высших судов. 

Источник: Псковская Лента Новостей
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