Общество

Сильный снег накроет Псковскую область 5 января

Сильный снег ожидается на территории Псковской области сегодня, 5 января. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по региону.

«Сегодня в 15.15 от Псковского ЦГМС – филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС» получено предупреждение о неблагоприятном явлении: сегодня днем с сохранением в течение суток 5 января местами по Псковской области, начиная с южных районов, ожидается сильный снег», - сообщили в ведомстве.

Жителей и гостей Псковской области призвали быть внимательными и осторожными, особенно на дорогах.