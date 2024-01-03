Общество

В России назвали уход иностранных брендов шансом для индустрии страны

Российская модная индустрия получила шанс после ухода иностранных компаний с российского рынка, но нужно налаживать текстильную промышленность для того, чтобы воспользоваться этой возможностью, рассказал РИА Новости историк моды Александр Васильев.

«Да, конечно, уход мировых брендов можно оценивать как шанс. На мой взгляд, поле открыто. Например, огромный магазин ZARA на Тверской теперь занят новым российским домом моды, который называется "Мария Бабкина". Мы можем только порадоваться, что молодая женщина смогла арендовать 4 этажа бывшей ZARA для того, чтобы делать там свои собственные модные проекты. Это плюс. Минус — отставание текстильной промышленности. Российская мода полностью зависит от импорта из-за границы», — сообщил Васильев.

Сообщается, что ранее в Россию завозили ткани из Италии, Арабских Эмиратов и Турции. Васильев отметил, что сейчас Россия импортирует ткани в основном из Индии и Пакистана, но, по его словам, текстиль из этих стран часто не подходит россиянам по климатическим условиям.

«Поэтому ни одна индийская ткань и часто даже китайская не спасет. Такая ситуация будет, пока мы не восстановим текстильную промышленность, которая будет производить ткани, нужные для индустрии моды, а не технические ткани», — убежден эксперт.

Историк моды подчеркнул, что отсутствие текстильной промышленности, направленной именно на нужды модной индустрии, является давней проблемой, она была разрушена после распада СССР.

«О необходимости восстановления текстильной промышленности для пошива модной одежды мы говорим больше 30 лет. Раньше были ивановские ситцы, раньше была Трехгорная мануфактура. Это все погибло, просто погибло. Даже здания проданы и там находятся офисы. Но это не повод, чтобы причитать, что все погибло. Надо искать решение. Трудно найти моментальное решение в создавшейся ситуации, но это вовсе не значит, что гений человека не может эту проблему решить», — считает Васильев.

Тем не менее он отметил, что в текущий момент в России производится множество технических тканей. Но, по его мнению, решить проблему отсутствия нужных видов текстиля для моды это не может.

Александр Александрович Васильев — российский и французский историк моды, искусствовед, театральный художник, декоратор интерьеров, коллекционер, телеведущий. Почётный член Российской академии художеств.