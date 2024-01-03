Общество

Эксперт рассказал о правилах выбора верхней одежды зимой

Если правильно подобрать верхнюю одежду, то она обеспечит комфорт и сохранит здоровье зимой. О том, что именно выбрать — пальто из сукна, пуховик, шубу, дубленку или куртку из натуральной кожи, — 4 января в интервью радио Sputnik рассказала заместитель руководителя Инновационного центра текстильной и легкой промышленности Валентина Зубанова.

Эксперт отметила, что в первую очередь при покупке зимней одежды следует обращать внимание на материал, из которого она сшита. К примеру, ткань для пальто бывает натуральная, из шерсти, смесовая (смешанная с синтетикой шерсть) или чистая синтетика. Специалист добавила, что именно шерсть является самым теплым и комфортным для носки материалом, однако он имеет свои недостатки. В частности, шерсть не прочна к истиранию.

«Рукава трутся о тело и могут возникать какие-то потертости, вплоть до дырок. Минус сукна еще и в том, что оно достаточно тяжелое, а когда идет мокрый снег, этот материал впитывает влагу, и его вес дополнительно увеличивается. Такое пальто — на любителя, и ходить в нем стоит только в мороз, когда нет осадков», — посоветовала Зубанова.

Она продолжила, что люди отдают предпочтение пуховикам, так как такой вид одежды находится в доступной ценовой категории и долговечен в носке, но и у пуховика есть свои минусы. Верхняя синтетическая ткань пуховика пропитывается специальными веществами, следовательно, устойчива к воде. Но если куртка не промокает, и у нее толстый внутренний слой утеплителя, то в случае перепада температур человеку в такой одежде будет некомфортно: в холоде будет тепло, а в помещении станет жарко и начнется потоотделение. Парам влаги некуда уходить, вследствие чего вода будет конденсироваться в капли и стекать по спине. А после при повторном выходе на улицу, скорее всего, произойдет переохлаждение организма. Из-за этого риск заболеть будет достаточно высоким, если человек не обладает достаточно крепким иммунитетом, предупредила эксперт.

Она отметила, что наилучшим вариантов для русской зимы являются изделия из натуральных кожи и меха.

«Куртки из натуральной кожи, дубленки, шубы из натурального меха имеют два минуса — это высокая цена и изрядный вес. Но тепловые свойства таких изделий уникальны. Мех и кожа дышат, человеку в них тепло, и при этом он не потеет при перепадах температур. То есть лучшие свойства у натуральных изделий. В них создаются самые комфортные условия для человека», — заключила Зубанова.