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Умер актер из фильма «Единственная» Юрий Медведев

Советский актер театра и кино Юрий Медведев скончался на 83-м году жизни, сообщил портал «Кино-театр.ру».

Причина смерти артиста не уточняется.

Медведев родился 31 октября 1941 года. В 1966-м окончил отделение клоунады, речевых и музыкально-эксцентрических жанров цирка и эстрады Государственного училища циркового и эстрадного искусства, а также высшие режиссерские курсы ГИТИС в 1975-м.

С 1964 года Медведев работал в Театре на Таганке. Через пять лет он начал карьеру в кино. Снялся в фильме «Единственная» режиссера Иосифа Хейфица, где с ним играл Владимир Высоцкий.