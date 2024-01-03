Общество

На клавиатурах компьютеров появится кнопка подключения к искусственному интеллекту

Корпорация Microsoft изменит клавиатуру персональных компьютеров (ПК) с операционной системой Windows, добавив на клавиатуру кнопку подключения к искусственному интеллекту (ИИ). Об этом сообщается в блоге компании.

«Сегодня мы рады сделать следующий значительный шаг вперед и представить кнопку Copilot для ПК с Windows 11. (...) Появление клавиши Copilot знаменует собой первое значительное изменение в клавиатуре персональных компьютеров с Windows почти за три десятилетия», — говорится в заявлении.

Как рассказали в Microsoft, нововведение упростит работу пользователей за компьютером и расширит ее. «Copilot станет точкой входа в мир искусственного интеллекта на ПК», — добавили представители компании.

О том, что Microsoft запланировала выпуск компьютеров, созданных специально для работы с ИИ, стало известно 29 декабря, передает «Лента.ру». Уточнялось, что компания выпустит две модели — Surface Pro 10 и Surface Laptop 6. Они будут комплектоваться на выбор процессорами ARM или Intel, а также иметь нейронный процессор нового поколения (NPU).