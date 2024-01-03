Общество

Владимир Машков вручил первые удостоверения доверенным лицам Владимира Путина

Первые удостоверения доверенных лиц кандидата в президенты РФ Владимира Путина вручены в центральном избирательном штабе. Мероприятие провел сопредседатель штаба, председатель Союза театральных деятелей Владимир Машков, сообщает сайт кандидата на должность президента.

Удостоверения получили военный обозреватель «Комсомольской правды», полковник в отставке Виктор Баранец, член Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека, руководитель АНО «Комитет семей воинов Отечества» Юлия Белехова, заведующий аналитическим центром ФГАОУ ВО «Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Н.И.Пирогова» Николай Ваганов, директор ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр трансплантологии и искусственных органов имени академика В.И.Шумакова», академик РАН, Заслуженный врач Российской Федерации Сергей Готье, доцент факультета мировой политики МГУ имени М.В.Ломоносова, член Общественной палаты Анна Злобина, член Совета при Президенте РФ по межнациональным отношениям, председатель Федеральной национально-культурной автономии белорусов России Сергей Кандыбович, летчик-инструктор 1-го класса, заслуженный тренер России по авиаспорту и восьмикратная чемпионка Всемирных воздушных игр Светлана Капанина, Герой Советского Союза, Герой РФ, исполнительный директор «Роскосмоса» по пилотируемым космическим программам, летчик-космонавт Сергей Крикалев, председатель Российского независимого профсоюза работников угольной промышленности Иван Мохначук, певец и композитор, лидер группы «Джанго» Алексей Поддубный, и.о. ректора Севастопольской академии хореографии и директор Севастопольского государственного театра оперы и балета Сергей Полунин, руководитель штаба АНО «Комитет семей воинов Отечества» в Тверской области Олеся Шигина, советник руководителя Исполкома ОНФ, сопредседатель общественного движения «Мы вместе с Россией» в Запорожье Владимир Рогов.

Отметим, что доверенными лицами кандидата на должность президента Владимира Путина в Псковской области стали и.о. директора Псковского политехнического колледжа Александр Седунов, руководитель филиала Государственного фонда поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества» по Псковской области Надежда Васильева и сотрудник филиала «Центра развития военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания молодежи» в Псковской области Андрей Ключко.