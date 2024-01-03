Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
как пользоваться газом
«Истфакт» Сокровища Острова
Два хита псковской кухни
коронные фразы
Псков кофейни и пекарни
2023 полититоги
«обратный отсчет» с губернатором
Бытовые услуги и социальный контракт
«Зенча-Псков» кто там?
новое поколение сето
Хобби для мужчин. ЛОНГРИД
влиятельная сотня
«Академия Слуха» подарки
Реформа ОМСУ первый этап
Контейнеры в снегу
Ресторан «Гельдт» скоро открытие
 
 
 
ещё Общество 03.01.2024 09:001 Умер экс-директор Псковского завода ТЭСО Владимир Тарасов 05.01.2024 13:350 В Псковской области на Рождество за каждым храмом закрепят руководителей подразделений УМВД 05.01.2024 13:180 Владимир Машков вручил первые удостоверения доверенным лицам Владимира Путина 05.01.2024 11:351 МЧС: Аномально холодная погода ожидается в Псковской области 6 января 05.01.2024 11:171 Сколько в Пскове суеверных людей, выяснили эксперты 05.01.2024 11:020 Как не лишиться автомобиля, рассказали псковичам в полиции
 
 
 
Самое популярное 29.12.2023 11:550 Вернулся с фронта с ранением, жена забрала деньги: за бойца СВО из Псковской области вступились «Защитники Отечества» 02.01.2024 12:000 Танцы под песню Сердючки в Порхове вызвали резонанс в Сети 03.01.2024 09:001 Умер экс-директор Псковского завода ТЭСО Владимир Тарасов 31.12.2023 20:200 Интерактив: Минус столбик 30.12.2023 23:580 С шестью погибшими военнослужащими простились в Псковской области
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

Владимир Машков вручил первые удостоверения доверенным лицам Владимира Путина

05.01.2024 13:18|ПсковКомментариев: 0

Первые удостоверения доверенных лиц кандидата в президенты РФ Владимира Путина вручены в центральном избирательном штабе. Мероприятие провел сопредседатель штаба, председатель Союза театральных деятелей Владимир Машков, сообщает сайт кандидата на должность президента.

Удостоверения получили военный обозреватель «Комсомольской правды», полковник в отставке Виктор Баранец, член Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека, руководитель АНО «Комитет семей воинов Отечества» Юлия Белехова, заведующий аналитическим центром ФГАОУ ВО «Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Н.И.Пирогова» Николай Ваганов, директор ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр трансплантологии и искусственных органов имени академика В.И.Шумакова», академик РАН, Заслуженный врач Российской Федерации Сергей Готье, доцент факультета мировой политики МГУ имени М.В.Ломоносова, член Общественной палаты Анна Злобина, член Совета при Президенте РФ по межнациональным отношениям, председатель Федеральной национально-культурной автономии белорусов России Сергей Кандыбович, летчик-инструктор 1-го класса, заслуженный тренер России по авиаспорту и восьмикратная чемпионка Всемирных воздушных игр Светлана Капанина, Герой Советского Союза, Герой РФ, исполнительный директор «Роскосмоса» по пилотируемым космическим программам, летчик-космонавт Сергей Крикалев, председатель Российского независимого профсоюза работников угольной промышленности Иван Мохначук, певец и композитор, лидер группы «Джанго» Алексей Поддубный, и.о. ректора Севастопольской академии хореографии и директор Севастопольского государственного театра оперы и балета Сергей Полунин, руководитель штаба АНО «Комитет семей воинов Отечества» в Тверской области Олеся Шигина, советник руководителя Исполкома ОНФ, сопредседатель общественного движения «Мы вместе с Россией» в Запорожье Владимир Рогов.

Отметим, что доверенными лицами кандидата на должность президента Владимира Путина в Псковской области стали и.о. директора Псковского политехнического колледжа Александр Седунов, руководитель филиала Государственного фонда поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества» по Псковской области Надежда Васильева и сотрудник филиала «Центра развития военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания молодежи» в Псковской области Андрей Ключко.

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Чего ждёте от 2024 года?
В опросе приняло участие 439 человек
05.01.2024, 13:550 Собчак лишилась 15 миллионов рублей из-за «голой» вечеринки Ивлеевой 05.01.2024, 13:460 Спектакль Псковского театра драмы перенесен из-за болезни музыканта 05.01.2024, 13:350 В Псковской области на Рождество за каждым храмом закрепят руководителей подразделений УМВД 05.01.2024, 13:220 В московских парках открылись пункты бесплатной раздачи чая и кофе
05.01.2024, 13:180 Владимир Машков вручил первые удостоверения доверенным лицам Владимира Путина 05.01.2024, 12:340 Заслуженная артистка России Надежда Чепайкина отмечает день рождения 05.01.2024, 12:110 Минпромторг: Продажи новых автомобилей в РФ в 2023 году выросли на 60% 05.01.2024, 11:521 Кандидаты от ЛДПР и «Новых людей» зарегистрированы на выборах президента
05.01.2024, 11:351 МЧС: Аномально холодная погода ожидается в Псковской области 6 января 05.01.2024, 11:171 Сколько в Пскове суеверных людей, выяснили эксперты 05.01.2024, 11:020 Как не лишиться автомобиля, рассказали псковичам в полиции 05.01.2024, 10:550 Об итогах работы в сфере образования рассказал Борис Елкин
05.01.2024, 10:470 Названы выгодные варианты вложений в 2024 году 05.01.2024, 10:320 Полиция продолжает разыскивать глухонемого псковича 05.01.2024, 10:121 Михаил Ведерников подвел итоги реализации нацпроекта «Здравоохранение» в Псковской области 05.01.2024, 10:070 Турчак: «Единая Россия» увеличивает число сборщиков подписей за выдвижение Путина на выборы
05.01.2024, 09:530 23-летнего подозреваемого в краже капсулы для стирки задержали в Псковской области 05.01.2024, 09:450 Режиссер Елена Демидова умерла в возрасте 59 лет 05.01.2024, 09:401 Великолучанку подозревают в нарушении миграционного законодательства 05.01.2024, 09:320 КНДР выпустила около 200 снарядов в сторону островов Южной Кореи
05.01.2024, 09:220 Островский район вновь вошел в тройку лидеров по показателям эффективности работы 05.01.2024, 08:531 Сборные США и Швеции сыграют в финале молодежного чемпионата мира по хоккею 05.01.2024, 08:300 Поезд Деда Мороза прибудет в Псков 05.01.2024, 00:050 На клавиатурах компьютеров появится кнопка подключения к искусственному интеллекту
04.01.2024, 23:320 Рождественский турнир по настольному теннису прошел в Псковской области 04.01.2024, 23:100 Умер актер из «Семнадцати мгновений весны» и «Брата 2» Константин Желдин 04.01.2024, 22:000 Полиция продолжает розыск псковича в серой кепке 04.01.2024, 21:410 Рост числа пожаров по причине нарушений правил пожарной безопасности зафиксировали в МЧС
04.01.2024, 21:201 Россиянам раскрыли главный секрет правильного питания в новогодние праздники 04.01.2024, 21:000 Богослужения прошли в учреждениях УФСИН в день памяти великомученицы Анастасии Узорешительницы 04.01.2024, 20:400 Кардиолог рассказал, из-за чего может произойти «разрыв сердца» 04.01.2024, 20:200 Умер актер из фильма «Единственная» Юрий Медведев
04.01.2024, 20:000 Эксперт рассказал о правилах выбора верхней одежды зимой 04.01.2024, 19:400 Тематическая программа «Свет Рождества»  пройдет в Псковском музее 04.01.2024, 19:200 Продолжается реставрация памятников архитектуры Псковского епархиального управления 04.01.2024, 19:010 В России назвали уход иностранных брендов шансом для индустрии страны
04.01.2024, 18:400 Около 70 человек посетили новогодний бал «Танцуют все!» в Пскове 04.01.2024, 18:190 До -25 градусов прогнозируют в Псковской области 5 января 04.01.2024, 17:550 Россиянам назвали способы завести машину в мороз 04.01.2024, 17:300 Назначен новый судья Печорского районного суда
04.01.2024, 17:050 Что делать в случае утраты или обнаружения оружия, рассказали в Росгвардии 04.01.2024, 16:450 Раскрыты зарплатные ожидания россиян в 2024 году 04.01.2024, 16:250 Сильный снег накроет Псковскую область 5 января 04.01.2024, 15:590 Борис Елкин: Сильные морозы испытывают на прочность систему теплоснабжения в Пскове
04.01.2024, 15:520 Выставку произведений Энгеля Насибулина открыли в «Михайловском» к 90-летию художника 04.01.2024, 15:300 Псковичей приглашают на службу в полицию 04.01.2024, 15:060 «Бременские музыканты» стали вторым фильмом, собравшим 1 млрд рублей в 2024 году 04.01.2024, 14:440 Спектакль «Фламенко» перенесли на 6 марта в Пскове
04.01.2024, 14:220 В России предложили ввести новогоднюю стипендию в вузах 04.01.2024, 14:000 Новую тематическую экскурсию презентовали в Псковском музее 04.01.2024, 13:350 Правовой центр предложил ввести солидарную ответственность за недобросовестную информацию 04.01.2024, 13:102 В Госдуме предложили проводить уроки физкультуры на катках
04.01.2024, 12:450 Житель Псковской области выиграл 1 миллион рублей в «Новогоднем миллиарде» от «Русского лото» 04.01.2024, 12:220 Названы самые необычные вакансии этой зимы 04.01.2024, 12:050 Выставка «Россия» установила новый рекорд посещаемости 04.01.2024, 11:456 Охотники застрелили волков, которые держали в страхе жителей пыталовских деревень
04.01.2024, 11:227 Псковский губернатор подвел итоги нацпроекта «Демография» за 5 лет 04.01.2024, 11:000 «Зверьё моё»: Зоозащитники подводят итоги года. ВИДЕО 04.01.2024, 10:405 Володин рекомендовал к прочтению новую книгу митрополита Тихона 04.01.2024, 10:250 Диетолог рассказал о способе снизить вес в новогодние праздники
04.01.2024, 10:050 В Роспотребнадзоре заявили, что коронавирус стал сезонным заболеванием 04.01.2024, 09:420 Более 180 новых ТОСов основали в Псковской области за 2023 год 04.01.2024, 09:220 Умер звезда КВН Станислав Агафонов 04.01.2024, 09:010 Названы признаки квартиры, которую опасно покупать
03.01.2024, 22:370 Водолазы подключились к поиску пропавшей в Порховском районе девочки 03.01.2024, 22:000 Как наладить здоровый сон, рассказал невролог 03.01.2024, 21:400 Традиционная выставка «Новые книги на Конной» пройдет в Пскове 03.01.2024, 21:200 Площадь льда на Балтике превышает показатели в четыре раза заявили в Финляндии
03.01.2024, 21:000 В Москве умер советский дипломат Тер-Газарянц 03.01.2024, 20:400 Концерт в рамках музыкального фестиваля Валерия Халилова пройдет в Пскове  03.01.2024, 20:202 Почти 70 территорий благоустроили в Пскове по нацпроекту «Жилье и городская среда» 03.01.2024, 20:052 Водители «Экопрома» стоят в многочасовой очереди, чтобы выгрузить ТКО. ВИДЕО
03.01.2024, 20:000 О проявлении синдрома праздничного сердца рассказали в Минздраве 03.01.2024, 19:400 Больше половины отходов сортируют в России 03.01.2024, 19:200 Производство сладостей возросло в России 03.01.2024, 19:000 Рождественская акция для родителей с детьми состоится в Псковском музее-заповеднике
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2024

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.С. Синёв
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru