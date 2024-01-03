Общество

Юрист объяснил, чем опасны слишком высокие вклады

Большинство пособий назначают лишь гражданам с низким доходом, в который включают и банковские вклады. Когда могут отказать в выплате, рассказал агентству «Прайм» декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов.

По его словам, при назначении единого пособия и пособия по малообеспеченности берут в расчет всю совокупность доходов граждан. Субсидия на оплату услуг ЖКХ также полагается только при низком доходе.

Как правило, он не должен превышать величину регионального прожиточного минимума на члена семьи. Размер вклада в банке не должен быть выше десяти региональных прожиточных минимумов, а проценты — одного прожиточного минимума. «Если этот показатель превышен, то в назначении пособия откажут», - заключил юрист.