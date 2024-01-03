Общество

30 двойняшек появились на свет в Пскове в 2023 году

30 двойняшек появились на свет в Псковском перинатальном центре в 2023 году, сообщили в социальных сетях медучреждения.

«В уходящем году у нас родились 2990 замечательных малыша – каждый из них – наше невероятное сокровище и повод для радости!

Мы старались сделать период беременности максимально комфортным и беззаботным для будущих мамочек. Вместе с вами мы переживали волнующие моменты и радовались каждому новорожденному», - рассказали в медучреждении.



В 2023 году в Псковском перинатальном центре родились 1550 мальчиков и 1440 девочек, среди них 30 двойняшек.