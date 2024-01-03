Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Господин Рейтингомер
«Академия Слуха» подарки
коронные фразы
«обратный отсчет» с губернатором
Реформа ОМСУ первый этап
«Зенча-Псков» кто там?
«Истфакт» Сокровища Острова
Хобби для мужчин. ЛОНГРИД
как пользоваться газом
Псков кофейни и пекарни
Бытовые услуги и социальный контракт
Контейнеры в снегу
Два хита псковской кухни
влиятельная сотня
новое поколение сето
Ресторан «Гельдт» скоро открытие
 
 
 
ещё Общество 03.01.2024 09:001 Умер экс-директор Псковского завода ТЭСО Владимир Тарасов 06.01.2024 20:250 В России вырос спрос на представителей производственных профессий 06.01.2024 19:350 До -29 градусов прогнозируют в Псковской области 7 января 06.01.2024 18:200 Елка главы города прошла в Пскове 06.01.2024 17:300 Врач назвала самые распространенные зимой травмы 06.01.2024 17:100 30 двойняшек появились на свет в Пскове в 2023 году
 
 
 
Самое популярное 06.01.2024 10:110 Еще с семью погибшими военнослужащими простились в Псковской области 02.01.2024 12:000 Танцы под песню Сердючки в Порхове вызвали резонанс в Сети 31.12.2023 20:200 Интерактив: Минус столбик 03.01.2024 09:001 Умер экс-директор Псковского завода ТЭСО Владимир Тарасов 30.12.2023 23:580 С шестью погибшими военнослужащими простились в Псковской области
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

В России вырос спрос на представителей производственных профессий

06.01.2024 20:25|ПсковКомментариев: 0

Российские работодатели в 2023 году зафиксировали значительный рост спроса на представителей производственных профессий, которых готовы поддержать ростом зарплатных предложений:, говорится в исследовании «Авито Работа» для РИА Новости

Отмечается, что в среднем декабрьские суммы в 2023 году оказались на 20% больше январских, а наибольший прирост отмечался для фрезеровщиков, станочников и слесарей.

«Аналитики подвели итоги года в сфере производства и выяснили, что число вакансий в сегменте увеличилось в 1,7 раза. Прирост средней предлагаемой зарплаты составил 20%. Если в январе… работодатели предлагали в среднем 53 282 рубля, то в декабре — 64 055 рублей», — указали авторы исследования.

По их данным, самый большой рост средних зарплатных предложений отмечался для фрезеровщиков и станочников — на 38% и 37% соответственно. Слесари также отличились увеличением средней предлагаемой зарплаты на 34%.

Аналитики добавили, что прирост средних зарплатных предложений по стране по всем вакансиям на рынке труда составил 9%. Ярко выраженную востребованность со стороны работодателей демонстрировали такие специалисты, как формовщики (в 2,6 раза), фрезеровщики (в 2,2 раза) и станочники (в 2,1 раза).

«В 2023 году сфера промышленности стремительно наращивает производственные мощности для раскрытия экспортного потенциала и удовлетворения потребностей внутри страны. Именно поэтому сегмент неизменно демонстрирует высокий спрос на кадры, который работодатели стараются компенсировать не только активным рекрутингом квалифицированных рабочих специалистов, но и введением новых технологий и модернизированного оборудования», — комментирует директор по развитию «Авито Работы» Дмитрий Пучков.

Теги: #работа
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Чего ждёте от 2024 года?
В опросе приняло участие 486 человек
06.01.2024, 20:250 В России вырос спрос на представителей производственных профессий 06.01.2024, 20:000 Митрополит Арсений: Рождество Христово - подарок всем нам 06.01.2024, 19:350 До -29 градусов прогнозируют в Псковской области 7 января 06.01.2024, 19:100 Выставочный зал на втором этаже Приказной палаты будет закрыт 7 января в Пскове
06.01.2024, 18:450 Россияне в прошлом году стали лидерами по созданию компаний в Анталье 06.01.2024, 18:200 Елка главы города прошла в Пскове 06.01.2024, 17:540 Митрополит Тихон поздравил православных с наступающим Рождеством 06.01.2024, 17:300 Врач назвала самые распространенные зимой травмы
06.01.2024, 17:100 30 двойняшек появились на свет в Пскове в 2023 году 06.01.2024, 16:450 Разработчик назвал способы выявлять нарушителей на электросамокатах по камерам 06.01.2024, 16:220 Аномально холодная погода ожидается в Псковской области 7 и 8 января 06.01.2024, 15:560 Четверо псковичей стали лауреатами X открытого Всероссийского конкурса «Кларини ХХI века»
06.01.2024, 15:300 Икону «Троица» привезли в храм Христа Спасителя в преддверии Рождества 06.01.2024, 15:050 В штабе Путина началась массовая проверка собранных в его поддержку подписей 06.01.2024, 14:420 Росгвардейцы провели оперативно-профилактическое мероприятие «Охота» в Псковской области 06.01.2024, 14:200 В России в 2024 году вступят в силу новые правила сдачи на права
06.01.2024, 13:570 Центробанк заявил о приросте наличных у россиян 06.01.2024, 13:330 Мужчина погиб во время пожара в Великих Луках 06.01.2024, 13:101 Росгвардия за год увеличила количество охраняемых объектов на 2,5 тысячи 06.01.2024, 12:480 Рождественскую онлайн-программу Музей Победы подготовил для жителей Псковской области
06.01.2024, 12:230 Умерла актриса из фильма «Мэри Поппинс» Глинис Джонс 06.01.2024, 12:000 Россиянам рассказали, как заблокировать взломанный аккаунт на «Госуслугах» 06.01.2024, 11:410 Центр культурного развития в Острове скоро откроет свои двери для посетителей – Михаил Ведерников 06.01.2024, 11:200 Конкурс «Спасём жизнь вместе!» пройдет в Псковской области
06.01.2024, 10:550 Патриарх Кирилл поздравил православных с наступающим Рождеством 06.01.2024, 10:301 Юрист объяснил, чем опасны слишком высокие вклады 06.01.2024, 10:110 Еще с семью погибшими военнослужащими простились в Псковской области 06.01.2024, 10:000 Рождественский сочельник отмечают православные
06.01.2024, 09:420 Голливудский актер погиб с маленькими дочерьми в авиакатастрофе 06.01.2024, 09:190 Врач рассказал, как поддержать иммунитет зимой 06.01.2024, 09:000 Россияне съедают больше пятой части мирового экспорта мандаринов 05.01.2024, 22:001 В Псковской области завершены ремонтно-реставрационные работы в церкви Входа Господня в Иерусалим
05.01.2024, 21:020 Мужчина погиб при пожаре в Великих Луках 05.01.2024, 20:553 В Москве появился светофор с системой распознавания лиц 05.01.2024, 20:060 Вопрос о музее-усадьбе Ковалевской в Псковской области поставил в тупик знатоков «Своей игры» 05.01.2024, 19:220 13-летний подросток первым в истории прошел все уровни игры «Тетрис»
05.01.2024, 18:300 Как избежать уловок мошенников при интернет-шопинге, объяснили псковичам 05.01.2024, 17:580 Матчи Ночной хоккейной лиги пройдут в Пскове и Великих Луках 05.01.2024, 17:460 Ученые связали смерть 17 тысяч больных COVID-19 с одним лекарством 05.01.2024, 16:411 Каток в Финском парке закрыли из-за снегопада
05.01.2024, 16:360 Дед Мороз угнал машину, чтобы поздравить горожан с Новым годом 05.01.2024, 16:120 Более 70 юных самбистов и дзюдоистов собрались на День борьбы в Пскове 05.01.2024, 15:471 Врач перечислила преимущества разгрузочных дней 05.01.2024, 15:141 Михаил Ведерников: Коэффициент смертности от сердечно-сосудистых заболеваний находится на историческом минимуме
05.01.2024, 15:145 В Пскове продолжают устранять последствия снегопада 05.01.2024, 14:500 Псковский музей приглашает на интерактивную программу «Святки» 05.01.2024, 14:430 Три человека пострадали при столкновении Kia и Nissan на трассе в Псковской области 05.01.2024, 14:080 Опубликовано расписание богослужений с участием митрополита Псковского и Порховского Арсения
05.01.2024, 13:551 Собчак лишилась 15 миллионов рублей из-за «голой» вечеринки Ивлеевой 05.01.2024, 13:460 Спектакль Псковского театра драмы перенесен из-за болезни музыканта 05.01.2024, 13:350 В Псковской области на Рождество за каждым храмом закрепят руководителей подразделений УМВД 05.01.2024, 13:220 В московских парках открылись пункты бесплатной раздачи чая и кофе
05.01.2024, 13:182 Владимир Машков вручил первые удостоверения доверенным лицам Владимира Путина 05.01.2024, 12:340 Заслуженная артистка России Надежда Чепайкина отмечает день рождения 05.01.2024, 12:112 Минпромторг: Продажи новых автомобилей в РФ в 2023 году выросли на 60% 05.01.2024, 11:523 Кандидаты от ЛДПР и «Новых людей» зарегистрированы на выборах президента
05.01.2024, 11:3510 МЧС: Аномально холодная погода ожидается в Псковской области 6 января 05.01.2024, 11:173 Сколько в Пскове суеверных людей, выяснили эксперты 05.01.2024, 11:021 Как не лишиться автомобиля, рассказали псковичам в полиции 05.01.2024, 10:551 Об итогах работы в сфере образования рассказал Борис Елкин
05.01.2024, 10:471 Названы выгодные варианты вложений в 2024 году 05.01.2024, 10:320 Полиция продолжает разыскивать глухонемого псковича 05.01.2024, 10:124 Михаил Ведерников подвел итоги реализации нацпроекта «Здравоохранение» в Псковской области 05.01.2024, 10:070 Турчак: «Единая Россия» увеличивает число сборщиков подписей за выдвижение Путина на выборы
05.01.2024, 09:530 23-летнего подозреваемого в краже капсулы для стирки задержали в Псковской области 05.01.2024, 09:450 Режиссер Елена Демидова умерла в возрасте 59 лет 05.01.2024, 09:401 Великолучанку подозревают в нарушении миграционного законодательства 05.01.2024, 09:320 КНДР выпустила около 200 снарядов в сторону островов Южной Кореи
05.01.2024, 09:220 Островский район вновь вошел в тройку лидеров по показателям эффективности работы 05.01.2024, 08:531 Сборные США и Швеции сыграют в финале молодежного чемпионата мира по хоккею 05.01.2024, 08:300 Поезд Деда Мороза прибудет в Псков 05.01.2024, 00:050 На клавиатурах компьютеров появится кнопка подключения к искусственному интеллекту
04.01.2024, 23:320 Рождественский турнир по настольному теннису прошел в Псковской области 04.01.2024, 23:100 Умер актер из «Семнадцати мгновений весны» и «Брата 2» Константин Желдин 04.01.2024, 22:000 Полиция продолжает розыск псковича в серой кепке 04.01.2024, 21:410 Рост числа пожаров по причине нарушений правил пожарной безопасности зафиксировали в МЧС
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2024

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.С. Синёв
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru