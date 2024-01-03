Общество

Как после Нового года выйти на работу без стресса, объяснила психолог

После продолжительных новогодних праздников с чередой вечеринок и застолий, со сбившимся режимом дня и многочасовым бездельем некоторые люди чувствуют себя абсолютно не готовыми возвращаться к обычной жизни. Как настроиться на рабочий лад, порекомендовала директор антикризисного психологического центра, гештальт-терапевт, клинический психолог, психоаналитик Ирина Смолярчук.

«За два-три дня до завершения каникул надо восстановить свой привычный график и рацион. А лучше вообще не отказываться от привычного графика, просто сделать его более расслабленным, потому что любое выпадение из циркадных ритмов – это всегда дополнительный стресс. Не злоупотреблять алкогольными напитками и не усердствовать с меню. Должно быть правильное питание, без излишеств», – отметила Ирина Смолярчук в интервью радио Sputnik.

Последние дни новогодних праздников имеет смысл посвятить себе и семье, считает психоаналитик.

«Человек должен оставить последние дни праздников для себя самого, для своей семьи, для просмотра любимой передачи, для встречи с книжкой и любимым диваном. Можно заняться активными видами спорта. В этом году зима удалась настоящая, русская, праздничная, щедрая на снег. Можно выйти на улицу с гостями, с детьми, покататься на ледянках, на лыжах, просто подышать кислородом», – посоветовала Ирина Смолярчук.

А главное, нужно оставить время для анализа ситуации и попытки понять, почему при мысли «скоро на работу» возникает стресс, добавила она.

«Нужно пересмотреть отношение к работе, попытаться понять, что вам там не нравится и почему вы хотели бы отодвинуть выход на работу, а не приблизить этот момент. Если на работе есть конфликт, надо подумать, как его уладить. Если вас не устраивает зарплата, то надо решить, что можно сделать для повышения собственных компетенций и выхода на другой уровень на рынке труда. Возможно, стоит заняться переквалификацией. Каникулы дарят человеку момент встречи с собой, после чего он думает о работе, как о следующем празднике, как о приключении», – уверена Ирина Смолярчук.