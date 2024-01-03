Общество

До -15 градусов потеплеет в Псковской области днем 8 января

Облачная с прояснениями погода ожидается на территории Псковской области 8 января. Как сообщили в Псковском гидрометцентре, день пройдет без существенных осадков.

На дорогах возможна гололедица. Будет дуть северо-западный и северный ветер со скоростью от 4 до 9 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью будет находиться в диапазоне от -21 до -26 градусов, днем от -10 до -15 градусов.

Атмосферное давление будет высоким.

Ранее сообщалось, что аномально холодная погода ожидается на территории Псковской области 7-8 января.