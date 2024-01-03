Общество

В Пскове росгвардейцы поздравили вдову ветерана войск правопорядка с Рождеством

В Пскове росгвардейцы поздравили с Новым годом и Рождеством Полину Каленину, вдову ветерана Великой Отечественной войны и войск правопорядка Петра Заруцкого. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области.

Фото: пресс-служба управления Росгвардии по Псковской области

«Офицеры добрыми словами вспомнили Петра Яковлевича, который охранял покой граждан и всегда был примером для молодых военнослужащих», - рассказали в ведомстве.

В завершение разговора росгвардейцы поздравили Полину Каленину с праздниками, пожелали крепкого здоровья, благополучия и долгих лет жизни, всего наилучшего и вручили подарок.