В Пскове росгвардейцы поздравили вдову ветерана войск правопорядка с Рождеством

В Пскове росгвардейцы поздравили с Новым годом и Рождеством Полину Каленину, вдову ветерана Великой Отечественной войны и войск правопорядка Петра Заруцкого. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области.
Фото: пресс-служба управления Росгвардии по Псковской области
«Офицеры добрыми словами вспомнили Петра Яковлевича, который охранял покой граждан и всегда был примером для молодых военнослужащих», - рассказали в ведомстве.
В завершение разговора росгвардейцы поздравили Полину Каленину с праздниками, пожелали крепкого здоровья, благополучия и долгих лет жизни, всего наилучшего и вручили подарок.