Общество

До +2 градусов и снег прогнозируют в Псковской области 9 января

Облачная погода с прояснениями ожидается на территории Псковской области 9 января. Как сообщили в Псковском гидрометцентре, местами пройдут небольшие осадки: ночью снег, днем мокрый снег.

На дорогах местами образуется гололедица. Прогнозируется ветер северо-западных и западных направлений со скорость от 5 до 10 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью будет находиться в диапазоне от -7 до -12 градусов, днем столбик термометра покажет от -1 до +2 градусов.

Атмосферное давление будет низким.