Общество

Свыше четырех тысяч человек эмигрировали из РФ с территории Псковской области в 2022 году

4 059 человек эмигрировали из России с территории Псковской области в 2022 году, прибыли в регион из-за рубежа за тот же период 3 567 человек. Об этом сообщается в статистическом сборнике «Псковский статистический ежегодник», который подготовил Псковстат.

За 2022 год в Псковскую область прибыли всего 21 969 человек, из них из них 2 841 человек из стран СНГ, 726 из других зарубежных стран, 18 402 - с территории России.

Уехали в 2022 году из Псковской области 24 556 человек, из них в страны СНГ - 3 113 человек, в другие зарубежные страны - 946 человек, 20 497 человек остались в России.

Временное убежище в России на территории Псковской области получили в 2022 году 305 человек (в 2021 году - 8 человек в 2020 году - 25 человек). В 2022 году временное убежище в регионе получили гражданин Казахстана, гражданин Латвии и 301 украинец.

В Псковстате уточнили, что данные о международной и внутрироссийской миграции получены в результате разработки поступающих от территориальных органов УВМ УМВД России по Псковской области документов статистического учета прибытия и выбытия, которые составляются при регистрации и снятии с регистрационного учета населения по месту жительства. С 2011 года в статистический учет долгосрочной миграции населения включены также лица, зарегистрированные по месту пребывания на срок 9 месяцев и более.

Формирование числа выбывших осуществляется автоматически в процессе электронной обработки данных о миграции населения при перемещениях в пределах Российской Федерации, а также по истечении срока пребывания у мигрантов независимо от места прежнего жительства. Понятия «прибывшие» и «выбывшие» характеризуют миграцию с некоторой условностью, так как одно и то же лицо может в течение года менять место постоянного жительства не один раз, отметили в учреждении.