Общество

В России добавится два млн рабочих мест к 2030 году

В перспективе до 2030 года в РФ добавится еще более два млн рабочих мест к уже существующим, заявил генеральный директор ВНИИ труда Минтруда Дмитрий Платыгин. Он добавил, что рынок труда соискателя, который сформировался в 2023-м, продолжит развитие.

«В такой ситуации, чтобы привлечь или сохранить квалифицированных сотрудников, работодатели вынуждены предлагать лучшие, чем у конкурентов, условия труда, в том числе и повышать зарплату», — отметил эксперт «Известиям».

Основная часть новых рабочих мест появится в обрабатывающей промышленности, считает член совета директоров FinExpertiza Агван Микаелян. По его словам, это связано с развитием импортозамещения и оборонно-промышленного комплекса (ОПК). Сейчас оборонный сектор за счет повышения зарплат перетянул на себя существенное число специалистов из гражданских производств. Из-за этого в обрабатывающей промышленности обострилась внутренняя конкуренция за ресурсы, добавил эксперт.

«Именно гражданское обрабатывающее производство будет испытывать на себе основное давление от нехватки специалистов. И другого варианта, кроме как увеличение производительности, автоматизация и роботизация, у бизнеса нет», — уверен Микаелян.

По итогам 2023 года на одну вакансию приходилось 3,5 резюме, поделилась главный эксперт hh.ru по рынку труда Наталья Данина. Она добавила: это говорит об относительной стабилизации ситуации, хотя летом показатель снижался до 3,2 пунктов — это абсолютный антирекорд за всю историю наблюдений. По ее словам, ниже этого показателя индекс опускаться не будет, но в ближайшем будущем больше специалистов на рынке не появится.