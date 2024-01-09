Общество

Союз потребителей РФ предложил установить ГОСТы на оказание юридических услуг гражданам

Союз потребителей РФ предлагает отрегулировать работу юристов с населением: стандартизировать ее с помощью ГОСТов, в том числе внести правки в руководство по оказанию правовой помощи потребителям. Об этом говорится в письме организации в Минюст.

Сейчас юристы активно злоупотребляют наивностью людей, предлагая им вступить в дорогие и затяжные тяжбы, уверены общественники. Ежегодно число жалоб на таких специалистов растет на 15–20%, подтвердили в Роспотребнадзоре.

«Мы оцениваем такие случаи как мошенничество со стороны юриста, который злоупотребляет доверием потребителя, в результате чего человек вместо решения своей проблемы получает новые расходы и разочарования», — уточнил Союз потребителей в своем обращении.

Как пояснил «Известиям» председатель организации Петр Шелищ, стандарты должны появиться для оказания юридической помощи в семейных и трудовых отношениях, а также имущественных. Должны быть обозначены виды правовой помощи, консультаций, также в ГОСТах следует описать, как именно составляются претензии, оцениваются судебные перспективы и многое другое.