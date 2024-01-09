Общество

HR-эксперт рассказала, как правильно просить о повышении по службе

Планируя карьеру, нужно четко понимать, к какому именно росту вы стремитесь, отметила HR-эксперт, директор по стратегическому управлению персоналом Светлана Чурусова. Ведь повышением считается не только изменение статуса и расширение полномочий, но и увеличение зарплаты или появление новых, более интересных задач, сказала она. Наличие карьерной стратегии, эффективная работа и лояльность компании – это универсальные условия продвижения, уверена HR-эксперт.

«Во-первых, необходимо эффективно, результативно и на опережение работать в текущей должности, и это должно видеть ваше руководство. Во-вторых, надо быть лояльным и вовлеченным в деятельность компании. В-третьих, иметь карьерную стратегию и следовать ей. Любой человек со стратегией знает, куда стремиться, какие сильные стороны у него есть, как получить повышение в той или иной компании. У вас должно быть понимание, как вы будете развивать и совершенствовать свои компетенции», – приводит слова Чурусовой радио Sputnik.

Обычно главная проблема сотрудников, не получающих повышения, – это молчаливое ожидание, когда руководство о них вспомнит, считает она.

«Заявлять об амбициях в плане карьерного роста можно и нужно уже на собеседовании, до приема на работу. Но если вы не смогли обсудить этот вопрос до трудоустройства, тоже не беда. Большая ошибка – не заявлять о своем желании роста и развития, не прилагать усилий для повышения квалификации. Главное, чтобы сотрудник не ждал молча, что за него все решат и предложат – этого может не произойти», – предупредила Чурусова.

Просить о повышении нужно правильно, продолжила она.

«Некорректно превращать просьбу в требование, выдвижение условий или шантаж, и за каждое незначительное действие с вашей стороны ожидать немедленного поощрения и повышения. Неправильно начинать диалоги о карьере с манипуляций, а не с фактов, касающихся ваших достижений. Важно рассказывать, какие инициативы вы продвигали, с каким результатом их реализовывали, или, наоборот, говорить о том, насколько качественно вы выполняли указания начальства. Нельзя приводить аргументы, касающиеся других компаний: "Мой друг работает в N, и у него зарплата выше". Это чревато ответом: "Мы здесь никого не держим"», – добавила Чурусова.