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Общество

В Госдуме предложили создать рейтинг организаций, охраняющих школы

09.01.2024 10:22|ПсковКомментариев: 0

Депутаты Госдумы от «Единой России» Сергей Колунов и Илья Вольфсон обратились к главе Росгвардии Виктору Золотову с предложением создать реестр охранных организаций, которые работают в образовательных учреждениях, и их рейтинг по определенным критериям, чтобы максимально обезопасить детей и не допустить повторения случаев проноса оружия в школы.

За последнее десятилетие в России было совершено около 70 нападений на образовательные учреждения с применением оружия, и столько же удалось предотвратить, указали авторы инициативы.

«Среди основных факторов, способствующих совершению преступлений, являются некомпетентность ответственных лиц, отсутствие (нахождение в нерабочем состоянии) специального оборудования. Одним из способов решения данной проблемы могло бы стать введение нового специализированного реестра организаций, занимающихся предоставлением услуг в области охраны образовательных учреждений, в рамках которого будет осуществляться их рейтингование по специально разработанным критериям», - отметили депутаты в обращении.

Предлагается лишать охранную организацию лицензии либо накладывать на нее запрет заключать новые и продлевать старые договоры по охране объектов, если она не соответствует данным критериям, пишет РИА Новости.

«Полагаем, что указанные изменения позволят избежать значительной части преступлений в данной сфере, сохранить жизнь и здоровье наших граждан, а также позволят сократить число недобросовестных охранных предприятий», - подчеркнули парламентарии.

Теги: #школа #образование
Источник: Псковская Лента Новостей
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