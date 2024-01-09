Общество

В России могут появиться мобильные аптеки

В новом году в центре внимания комитета Госдумы по охране здоровья будут повышение качества медицинской помощи, доступность лекарств для россиян, детское здравоохранение, декриминализация медицинской деятельности и другие вопросы. Парламентарии будут работать над законопроектом о передвижных аптечных пунктах. Они помогут обеспечивать нужными лекарствами сельских жителей.

«В нашей сфере все законопроекты важные. Прежде всего, в принятом недавно основном финансовом документе страны расходы на здравоохранение выросли. Отдельная победа — по лекарственному обеспечению. Раньше льготные лекарства выдавали только тем, кто уже перенес инфаркт или инсульт. Наш комитет совместно с "Единой Россией" предложил включить в категорию льготников и пациентов с высокими рисками развития инфаркта и инсульта, в том числе с хронической сердечной недостаточностью. Речь идет о 300 тысячах россиян, жизни которых можно ежегодно сохранять с помощью принятого дополнения в бюджет. Всего — плюс 6 миллиардов рублей на 3 года», - рассказал в интервью «Парламентской газете» глава комитета Бадма Башанкаев.

Он уточнил, что медицинские организации теперь смогут использовать часть средств ФОМС по собственному усмотрению, в том числе на развитие, покупку и обслуживание медоборудования, текущий ремонт и аренду жилья для врачей. И эта часть увеличена.

«Здравоохранение — тема большая, приоритетов много. Повышение доступности и качества медицинской помощи, особое внимание проблеме сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний, вопросы реабилитации, детское здравоохранение, дебюрократизация и декриминализация медицинской деятельности, правовой и социальный статус медиков. В качестве примера назову два законопроекта. Оба опять же связаны с обеспечением наших граждан лекарственными препаратами. Первый — о передвижных аптечных пунктах. Он поможет обеспечивать нужными лекарствами сельских жителей и прежде всего — пожилых людей, которых в селах большинство», - продолжил он.

Второй законопроект — о едином регулировании обращения лекарственных средств в Евразийском экономическом союзе. Он предусматривает и гармонизацию наших законодательных отношений в этой области с ЕАЭС, и особенности ввода в гражданский оборот отдельных групп высокотехнологичных лекарственных препаратов, и ускорение процедуры регистрации, — много аспектов. При этом главной задачей остается доступность широкого спектра лекарств для россиян и контроль за их безопасностью.