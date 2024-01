Общество

Выводы о частицах нанопластика в воде прокомментировало руководство «Союзнапитков»

Выводы о наличии и опасности для человеческого организма частиц нанопластика в бутилированной воде необоснованны и преждевременны, научной базы для этого недостаточно, прокомментировал президент союза производителей соков, воды и напитков («Союзнапитки») Максим Новиков.

Согласно материалам исследования Колумбийского университета, опубликованного в американском научном журнале Proceedings of the National Academy of Sciences, в бутылке воды объемом один литр может в среднем содержаться около 240 тысяч частиц нанопластика, который из-за маленьких размеров может попадать в клетки и кровь человека, написало агентство Bloomberg.

«Метод поиска нанопластика в воде, предложенный химиками Колумбийского университета, является экспериментальным, поэтому утверждать о наличии опасности для организма человека в данный момент нельзя», - цитируют Максима Новикова РИА Новости.

Он пояснил, что с точки зрения научного подхода этот метод должен быть верифицирован научным сообществом или отвергнут; помимо этого, полученные данные должны быть сопоставлены с новым массивом результатов исследований.

«Во-вторых, на текущий момент нет масштабных данных, подтверждающих, что наночастицы пластика наносят вред организму человека. Если бы вред был очевиден и подтвержден, то этой проблемой бы уже занималась Всемирная организация здравоохранения», - заметил глава отраслевого союза.

В заключение Максим Новиков напомнил, что нанопластик представляет собой мелкие химически нейтральные частицы, а попадает и выходит из организма человека точно так же, как и тысячи других частиц неприродного происхождения.