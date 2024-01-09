Общество

МВД объявило в розыск Ходорковского*

Бывший глава ЮКОСа Михаил Ходорковский* (признан в России иноагентом) повторно объявлен в розыск, следует из базы розыска МВД РФ.

«Михаил Ходорковский*… 26.6.1963. Основание для розыска: разыскивается по статье УК… Переобъявлен», - приводит сообщение с сайта ведомства РИА Новости.

Также указано, что Ходорковского* ранее разыскивали по уголовному делу от 2015 года, сейчас решено ту карточку изъять.

По информации источника РИА Новости в правоохранительных органах, в сентябре на Ходорковского* было возбуждено уголовное дело по статье 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации о российской армии) за посты в Twitter о спецоперации .

Некогда один из богатейших бизнесменов России, уехавший за границу после помилования президентом в 2013 году, в мае 2022 года был внесен в реестр физлиц-иноагентов.

*Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России.