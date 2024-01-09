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Общество

Как войти в рабочий ритм после новогодних праздников, рассказала психолог

09.01.2024 18:15|ПсковКомментариев: 0

Как справиться со стрессом при выходе на работу после новогодних праздников, рассказала психолог, доцент кафедры психологического консультирования факультета психологии Государственного университета просвещения Анжелика Полина. 

«После затяжных новогодних каникул многие люди жалуются, что им сложно вернуться в привычный рабочий ритм. Проявляется чувство физической и моральной усталости, даже апатия к работе. Действительно, после расслабляющего отдыха, завершения новогодних праздников и перехода к активной работе, люди могут переживать стресс», — сказала эксперт.

Полина отметила, что такое особенное психологическое состояние специалисты называют «синдром рабочей дезадаптации», объясняется оно тем, что человеку сложно после длительного отдыха войти в привычный рабочий ритм. По словам психолога, обычно для возвращения в рабочий режим человеку требуется трое суток, но адаптация может продлиться и до двух недель. Часто хандра после затяжного отдыха сопровождается тревожностью, раздражительностью, подавленностью, трудностями при концентрации внимания и общим упадком сил, цитируют психолога «Известия».

Полина дала ряд рекомендаций, которые помогут настроиться на трудовые будни и преодолеть стресс. Первое, что нужно сделать, — наладить режим дня.

Затем, по мнению эксперта, важно настроить себя позитивно, ведь наши мысли и установки — это наша психологическая программа. Если мысли позитивные, то вы выстраиваете положительный жизненный сценарий и наоборот. Поэтому постарайтесь мысленно успокоиться, будьте в диалоге с собой и на каждую негативную мысль придумайте веский контраргумент, советует собеседница издания.

«Подождите, когда организм придет в норму и по возможности в первые дни ограничьте нагрузку. Важно продумать начало рабочей недели, выстроить ее схему, прописать запланированные встречи», — сказала она.

Важна мотивация, считает Полина. Нужно постараться перенести чувство радости из праздничных дней в будни.

«Этому поможет общение с коллегами, с которыми вы можете поделиться яркими моментами отдыха, будь то долгожданный подарок, поход на елку с ребенком, поездка за город, просмотренные фильмы или небольшое путешествие. Можно надеть новую одежду, аксессуар или взять с собой что-то из подарков, например, новый ежедневник. Также можно распечатать фотографию, сделанную во время новогодних каникул, и поставить ее в рамку на рабочий стол. Можно использовать ее в качестве заставки на телефоне», — сказала она.

Кроме того, надо не забывать про отдых. В первые рабочие дни выделяйте себе дополнительное время на передышку. Запланируйте что-нибудь приятное, например, купите билеты в театр, на концерт или договоритесь о встречи с друзьями, указала психолог.

«Вспомните о перспективах, которые вас ожидают в ближайшее будущее, а можно начать планировать майские каникулы и летний отпуск, это поможет вдохновиться еще больше», — заключила Анжелика Полина.

Теги: #рабочий день
Источник: Псковская Лента Новостей
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