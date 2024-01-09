Общество

Рождественский мясоед: что строго запрещено в этот день

Рождественский мясоед или Домочадцев день - это народный праздник, который отмечается в период между Рождеством и Крещением (с 7 по 19 января). В это время православные христиане празднуют рождение Христа и отмечают зимний мясоед, когда на столах появляется много мясных блюд.

Рождественский мясоед не считался праздником в традиционном понимании, но знаменовал собой начало определенного образа жизни православных крестьян. Это был период, когда в рацион питания можно было включать мясо. Причиной этого служили не только религиозные мотивы, но и то, что в начале января было принято осуществлять убой скота. В результате на столе оказывалось свежее мясо, прежде всего свинина. Но это не исключало соблюдения еженедельного поста по средам и пятницам. В народе ходила поговорка: «Мясное - на мясоед, но и постному свой черед».

В этот день готовили мясные блюда: в этот период на столах должны быть разнообразные мясные блюда, такие как колбасы, холодец, буженина, запеченное мясо и другие. Дома украшали еловыми ветками, гирляндами и игрушками, а также готовят рождественские венки.

Также начиналась пора свадеб. Согласно поверьям, корни которого зародились 10 января (28 декабря по старому стилю) будет крепким и надежным.

В это день народного календаря существуют запреты и ограничения. К примеру, в это время не стоит оставаться в одиночестве. Иначе это ощущение может растянуться на целый год.

Строго запрещается: