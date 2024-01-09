Общество

Более 600 социальных объектов подключили к Сети в Псковской области

Благодаря президентскому нацпроекту «Цифровая экономика», в Псковской области внедрена информационная система, позволяющая принимать и обрабатывать электронные заявления граждан. Итоги реализации нацпроекта за пять лет подвел губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своем Telegram-канале.

Сегодня на портале «Госуслуги» можно получить в электронном виде 89 региональных и муниципальных услуг. Самая востребованная из них – это запись в детский сад.

«Подключён к Интернету 601 социальный объект – это школы, поликлиники, ФАПы, районные администрации и другое», – рассказал губернатор.

С 2020 года на сайтах госорганов, органов местного самоуправления и соцучреждений внедрена платформа обратной связи, чтобы жители могли направлять свои предложения и принимать участие в опросах. Только в 2023 году через платформу поступило почти 10 тысяч сообщений.

Создана Единая служба оперативной помощи гражданам по номеру «122». С начала работы специалистами службы принято более 200 тысяч звонков.