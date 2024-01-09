Общество

Псковский облсовпроф помог взыскать почти миллион рублей в пользу пострадавшего работника

Профсоюзам удалось доказать факт наступления несчастного случая на работе и взыскать с работодателя компенсацию морального вреда в размере 800 000 рублей. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе облсовпрофа.

Несчастный случай, который произошел с потерпевшим на работе, случился в марте прошлого года. Доверитель работал вахтовым методом. В рабочий день, выполняя поручения механика, потерпевший ремонтировал грузовик. Находясь под кузовом машины, грузовой автомобиль сошел с ранее установленного домкрата, придавив работника.

Потерпевший получил множественные переломы пояснично-крестцового отдела позвоночника и костей таза. После длительного нахождения на вытяжке в больнице и последующей реабилитации работник вернулся к вопросу возмещения вреда, причиненного несчастным случаем лишь в июне 2023 года.

Первоначальные действия (переписка с работодателем, составление претензии, выставление ряда требований о возмещении и компенсации морального вреда) не дали результата. Ответчик не выходил на связь и не хотел решить вопрос мирным путем.

Тогда в Псковском облсовпрофе составили исковое заявление в суд, определив подсудность в соответствии с частью 5 статьи 29 ГПК РФ, согласно которой иски о возмещении вреда, причиненного увечьем, иным повреждением здоровья, могут предъявляться истцом в суд по месту его жительства – в Псковский районный суд.

Судебное разбирательство длилось с конца августа 2023 года, ответчик так и не явился в суд и не представил никаких документов.

Благодаря наличию доказательств: медицинских документов, материалов уголовного дела по части 1 статьи 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда, совершенное лицом, на которое возложены обязанности по их соблюдению, если это повлекло по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека), прекращенного за отсутствием состава преступления, ввиду заключения эксперта о средней тяжести вреда здоровью, удалось доказать факт наступления несчастного случая на работе и взыскать с работодателя компенсацию морального вреда в размере 800 000 рублей.

Решение суда еще не вступило в законную силу, и взыскание средств через судебных приставов займет еще некоторое время.