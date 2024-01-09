Общество

Kаши по старинным и семейным рецептам попробуют гости гастрофестиваля в Порхове

Межмуниципальный гастрономический фестиваль русских каш «Вернем каши на столы наши» пройдет в Псковской области 20 января. Мероприятие традиционно состоится в городском парке Порхова. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Принять участие в празднике каш смогут жители и гости города, предприятия и индивидуальные предприниматели в сфере общественного питания, туризма и ремесла, творческие коллективы и объединения, в том числе и из других районов области.

В рамках фестиваля пройдет конкурс-презентация любимейших русских блюд. Победители будут определены в пяти номинациях: «Солдатская каша», «Детская каша», «Каша по старинным рецептам», «Каша, приготовленная по собственному рецепту» и «Семейная каша». Последняя номинация введена впервые и посвящена Году семьи, которым президент России определил 2024 год.

Для гостей праздника также подготовлены насыщенная концертная программа, зимние игры и забавы, ярмарка ремесленников и проведение дегустаций. Почетным гостем фестиваля станет народный коллектив фольклорный ансамбль «Уграда» из Пскова.

Напомним, межмуниципальный гастрономический фестиваль русских каш «Вернем каши на столы наши» проводится в Порхове с 2019 года. Организатором мероприятия выступает муниципальный социально-культурный комплекс по инициативе администрации Порховского района.

В прошлом году победу в номинации «Солдатская каша» одержал Дедовичский многопрофильный техникум. Лучшую кашу по старинному рецепту приготовили повара Островского района. Хозяева праздника удостоены высших наград сразу в двух категориях: Порховский социально-культурный комплекс удивил гостей фестиваля кашей по собственному рецепту, а Порховский музей приготовил лучшую детскую кашу.