Общество

Путин пообещал рассмотреть предложение о соцгарантиях для многодетных отцов

Президент России Владимир Путин в среду, 10 января, пообещал рассмотреть предложение о распространении социальных гарантий на многодетных отцов. Соответствующее заявление глава государства сделал во время общения с жителями Анадыря в ходе рабочей поездки на Чукотку, пишут «Известия».

«Всё-таки основную тяжесть рождения, воспитания, поднятия на ноги ребенка несет на себе женщина, это прежде всего ее труд, поэтому у нас в обществе культ мамы очень высокий и оправданно высокий. Но я безусловно согласен <...>, что влияние, значимость мужчины в семье чрезвычайно важны», — отметил глава государства.

Путин подчеркнул, что его впечатляют многодетные отцы, так как они являются добрыми, активными, работоспособными, но при этом скромными людьми. Такие мужчины — это идеальный пример «настоящего мужика — уверенного, спокойного, работящего и любящего».

«Такие мужчины, такие отцы, конечно, заслуживают повышенного внимания со стороны государства», — добавил Владимир Путин.

Ранее в этот день российский лидер выступил против того, чтобы материнский капитал можно было использовать на покупку автомобиля. Он отметил, что поручит правительству изучить вопрос льготного субсидированного кредитования на приобретение машин на Дальнем Востоке многодетным семьям.