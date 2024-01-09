Общество

Врач-невролог Елена Пупейко скончалась в Великих Луках

Врач-невролог Елена Пупейко скончалась в Великих Луках. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Великолукской межрайонной больнице.

Фото: Великолукская межрайонная больница

Елена Пупейко в 1990 году окончила Смоленский государственный медицинский институт. С 1995 года работала в Великолукской межрайонной больнице врачом-неврологом. Была награждена почетной грамотой министерства здравоохранения Российской Федерации, неоднократно - почетными грамотами администрации медучреждения.

Руководство и коллеги выразили соболезнования родным и близким умершей.