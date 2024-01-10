Общество

Традиция отмечать старый Новый год постепенно уходит из российского общества — ВЦИОМ

58% россиян в этом году планируют отметить старый Новый год, однако год от года количество желающих отметить Новый год второй раз сокращается. Такие данные по результатам проведенного опроса приводит Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

«В этом году отметить старый Новый год планируют больше половины россиян (58%), в 2009 году его праздновали две трети наших сограждан (67%). То есть, похоже, традиция отмечать Новый год дважды постепенно уходит из российского общества», - сообщает ВЦИОМ.

Аналитики напомнили, что традиция празднования старого Нового года насчитывает немногим более ста лет. В 1918 году большевистское правительство решило перейти с юлианского на западноевропейский, или григорианский календарь. Так появилось два Новых года – новый и старый.

Опрос показал, что шесть из десяти россиян имеют представление о происхождении праздника (62%). В том числе верный ответ о смене календаря дают 59%. Честно признались, что не знают, почему в России отмечают старый Новый год, 38%. Причем среди молодежи до 25 лет ничего не могут сказать о происхождении праздника уже 73% (vs 26% в группе 45-59-летних и 33% в группе старше 60 лет).