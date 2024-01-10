Общество

Эксперты прокомментировали идею о сокращении рабочей недели на час

Сокращение рабочей недели на час может повысить производительность труда далеко не всех работников, нужного эффекта можно добиться другими способами – переводом на гибкий график, премированием, повышением уровня квалификации сотрудника, считают опрошенные эксперты.

Ранее «Российская газета» сообщила, что Российская трехсторонняя комиссия рассмотрела законопроект сенатора Айрата Гибатдинова о сокращении продолжительности рабочей недели на час. Речь идет об обязательном уменьшении последнего рабочего дня перед выходными на час и установлении рабочей недели в 39 часов. Предполагается, что это поможет улучшить производительность труда сотрудников.

«Обязательное сокращение рабочей недели увеличит расходы работодателей по оплате сверхурочных в тех сферах, где рабочее время четко регламентировано (например, торговля, добыча полезных ископаемых). Исследования показывают, что производительность работников, а также удовлетворенность работой повышает гибкий режим занятости... Однако существуют сферы, где выполнение работы возможно только на рабочем месте - в этих случаях производительность работников едва ли увеличится при сокращении рабочей недели», - цитирует РИА Новости эксперта Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Марину Лопатину.

Она отметила, что для повышения производительности труда работодатели могут расширить инвестиции в дополнительное профессиональное образование работников. Другим инструментом стимулирования производительности может быть, напротив, увеличение времени работы. Дефицит кадров в России и сокращение численности трудоспособного населения уменьшают шансы поддержки законопроекта об обязательном сокращении рабочей недели.

С этим мнением согласна и директор центра развития карьеры РАНХиГС Анна Евсюкова, которая считает, что в нынешних обстоятельствах работодатели и работники скорее, наоборот, будут договариваться об условиях дополнительного времени работы. А улучшения производительности труда сотрудников можно добиться любыми общеизвестными способами: «К ним относятся самостоятельное сокращение работодателями рабочего времени работников; премирование; нематериальные поощрения: обучение, повышение квалификации в компаниях-партнерах, посещение культурных и спортивных мероприятий и прочее».