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Общество

Умер бывший председатель Конституционного суда России Марат Баглай

10.01.2024 23:17|ПсковКомментариев: 0

Бывший председатель Конституционного суда России Марат Баглай скончался после продолжительной болезни 10 января, сообщается на сайте КС.

Родившись в 1931 году в Баку, всю свою долгую жизнь Марат Баглай посвятил благородной миссии служения праву. Он окончил юридический факультет государственного университета в Ростове-на-Дону и аспирантуру Института государства и права АН СССР. Работал и преподавал в различных научных организациях и вузах, в том числе в Институте государства и права АН СССР, в Московском государственном институте международных отношений МИД СССР, в Институте международного рабочего движения АН СССР.  Являлся первым проректором по научной работе Академии труда и социальных отношений, был профессором кафедры конституционного права МГИМО, почетным доктором ряда отечественных университетов.

В 1993 году Марат Баглай участвовал в работе Конституционного Совещания, спустя два года стал судьей Конституционного суда РФ и впоследствии его третьим председателем. Автор ряда монографий и статей на темы зарубежного и конституционного права, в 1996 году он написал учебник «Конституционное право Российской Федерации», впоследствии неоднократно переиздававшийся.

За многолетнюю службу удостоен ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, ордена Дружбы народов, медалей.

«Уход Марата Викторовича – утрата для всего юридического сообщества. Он пользовался уважением коллег как высокий профессионал, надежный товарищ, мудрый учитель. Судьи и сотрудники Конституционного суда РФ выражают глубокое соболезнование родным и близким Марата Баглая и скорбят вместе с ними», - говорится в сообщении на сайте суда.

Марат Баглай - заслуженный деятель науки Российской Федерации, заслуженный юрист Российской Федерации, видный ученый-правовед, доктор юридических наук, профессор.

Теги: #конституционный суд
Источник: Псковская Лента Новостей
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