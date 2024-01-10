Общество

Минфин заявил о намерении получать с лотерей вдвое больше налогов

Синфин предложил изменить порядок налогообложения операторов лотерей, следует из проекта закона. В ведомстве считают целесообразным, чтобы они отчисляли 5% от выручки за отчетный квартал. А с 2026 — 6%. Сейчас операторы должны направлять в бюджет 10% от разницы между суммой доходов и объемом призового фонда.

Как следует из документа, благодаря этому поступления в федеральный бюджет в 2025 году составят около 4,8 млрд рублей, а в 2026-м — порядка 5,7 млрд. В 2023 году они были на уровне 3,2 млрд рублей.

В «Столото» сообщили, что за девять месяцев 2023-го выплатили 2,3 млрд рублей в казну, а объем отчислений за весь год пока не опубликован.

Возможность привлечения дополнительных доходов в виде отчислений от лотерей — действенная, необременительная для населения и своевременная мера, считает и.о. заведующей кафедрой мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г. В. Плеханова Светлана Фрумина.

«Наверняка увеличение целевых отчислений повлияет на стоимость билетов. Не так уж это и плохо. Может, желающих испытать удачу станет меньше, а стремящихся заработать собственным трудом — больше», — сказал эксперт РАНХиГС Андрей Тенишев «Известиям».

Лучше, если суммы поступлений в бюджет вырастут за счет увеличения налога, чем из-за увеличения оборотов лотерейного бизнеса и количества игроков, уверен он.

В 2022 году почти каждый второй россиянин (48%) покупал лотерейные билеты.