Общество

Как вести себя при резких перепадах температур, объяснил врач

Резкие изменения температуры воздуха и атмосферного давления могут ухудшать состояние здоровья некоторых людей, уверен доктор медицинских наук Роман Горенков. Он рассказал, как защититься от этого неблагоприятного фактора.

Метеочувствительность – достаточно распространенное явление, отметил доктор медицинских наук, главный внештатный специалист Минздрава Московской области по общей врачебной практике (семейной медицине) Роман Горенков. Обычно изменение погоды оказывает наиболее сильное влияние на пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями, а также на пожилых и ослабленных людей, сказал он в интервью радио Sputnik.

«Прежде всего возраст имеет значение. Пожилые люди более чувствительны. Наличие хронических заболеваний тоже имеет значение, особенно сердечно-сосудистых. Давно было замечено, что вызовы скорой помощи в связи с гипертоническими кризами и инфарктами в дни метеоизменений происходят чаще. Тип нервной системы – эмоционально лабильные люди относятся к группе риска. И, конечно, важен уровень адаптационных возможностей организма, который может быть истощен работой, заболеванием, переездом. Полагают, что 40% людей метеозависимы. А пожилые люди – до 90%», – уточнил Роман Горенков.

Каких-то специфических лекарств от метеозависимости нет, но можно принимать определенные меры предосторожности при перепадах температур, считает врач.

«Метеозависимым людям при резких изменениях погоды надо уменьшать физические и умственные нагрузки. Может быть, меньше работать или на час раньше ложиться спать. Если атмосферное давление меняется, гипертоникам нужно менять дозу лекарства, которое они постоянно принимают. Особенно опасно для людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями повышение атмосферного давления, потому что при этом происходит сгущение крови и есть риск тромбообразования. В таких случаях пациентам назначают специальные препараты. Больным сахарным диабетом тоже надо регулировать дозу инсулина, потому что с изменением погоды меняется гормональный фон человека», – предупредил Роман Горенков.

Людям, которые не считают себя метеочувствительными, тоже следует больше заботиться о себе в те дни, когда погода резко меняется, советует врач.

«Сегодня они чувствуют себя нормально, а завтра они, например, переработали, организм переутомился, гриппом переболели, иммунная система подсела. Все это имеет большое значение и может влиять на чувствительность к метеоизменениям», – пояснил Роман Горенков.

Подготовить организм к погодным катаклизмам можно с помощью здорового образа жизни и закаливания, продолжил он.

«Главная рекомендация – это здоровый образ жизни. Надо отказаться от употребления алкоголя и делать по утрам зарядку. А снизить зависимость от температуры можно закаливанием. Начинать стоит с растирания холодным полотенцем, затем можно принимать контрастный душ, постепенно увеличивая и снижая его температуру. Резко закаливать организм нельзя, это может вызвать обострение заболеваний и спазм сосудов», – заключил Роман Горенков.